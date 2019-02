ROMA – Nella puntata di venerdì 8 febbraio di Avanti un altro!, il popolare gioco per la tv ideato e condotto da Paolo Bonolis, la professoressa di religione, il nuovo personaggio che fa parte del programma, è stata chiamata in causa da una concorrente per fargli una domanda a tema.

La professoressa però, invece di rispondere ha rimproverato Paolo Bonolis, Luca Laurenti e tutti gli autori perché il programma dovrebbe essere più etico. La donna ha parlato molto, forse troppo, e il conduttore romano ha perso la pazienza ovviamente in modo scherzoso.

Il siparietto tra i due è continuato anche dopo la risposta del concorrente, che per altro l’ha data giusta.

Oltre alla religiosa, nel mini-mondo ideato dagli autori del programma, tra le persone sedute sul palchetto in studio c’è anche il principe azzurro Orlando Puoti che ha sconvolto il pubblico presente nello studio romano in via Tiburtina.

La nuova figura è infatti apparsa buffa ed impacciata. Alcuni giorni fa si è presentato in con un improbabile vestito azzurro che potrebbe essere utilizzato per Carnevale. L’uomo ha 38 anni, napoletano e nella vita è un assistente amministrativo scolastico. L’uomo ha conquistato i telespettatori a suon di battute e risate, grazie alla sua innegabile simpatia.