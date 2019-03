ROMA – “Ormai non mi si gonfia più”. Così Paolo Bonolis ha fatto ridere tutti durante l’ultima puntata di Avanti un altro, andata in onda mercoledì 27 marzo. Una battuta che ha sorpreso il suo fedelissimo pubblico quando in studio è entrato un concorrente particolarmente entusiasta, che ha cominciato a riempirlo di complimenti.

Mentre quello lo incensava, definendolo uno dei conduttori più onesti della tv, Bonolis ha cominciato a pavoneggiarsi dinanzi al pubblico incassando scroscianti applausi. Alla fine, per smorzare gli entusiasmi, afferma senza vergogna: “Sa, gli anni passano anche per me, non si gonfia più niente a parte l’ego”. Ha detto proprio così, alludendo evidentemente alle sue parti intime.

In realtà qualcosa si gonfia e sono gli ascolti tv: se ogni venerdì sera Bonolis sbaraglia la concorrenza con Ciao Darwin, non è da meno ogni pomeriggio su Canale 5. Proprio ieri Avanti un altro ha totalizzato un nuovo record, con uno share del 26.7% e 4.155.000 spettatori totali. Miglior risultato stagionale pure sul pubblico totale con il 21.5% di share e picchi che hanno superato i 5 milioni di spettatori.

Insomma, non sappiamo cosa accada nell’intimità con Sonia Bruganelli, ma in tv Bonolis si conferma una certezza. (Fonte: Avanti un Altro)