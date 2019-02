ROMA – Ancora una volta Avanti un Altro di Paolo Bonolis stupisce gli spettatori in studio. Stavolta le sirene della polizia scattate a gran volume in diretta hanno lasciato tutti sgomenti e impauriti mentre il signor Luciano rispondeva alle domande del quiz. Anche Bonolis e Luca Laurenti sono apparsi frastornati dall’inaspettato arrivo della polizia in studio.

Nella puntata andata in onda il 7 febbraio il conduttore, Laurenti e il concorrente Luciano hanno messo in atto un simpatico siparietto. Luciano è apparso un po’ assente durante la partecipazione al programma e così Bonolis ha iniziato a ironizzare sul comportamento del concorrente.

La regia ha deciso di stupire tutti i presenti lanciando le sirene della polizia a tutto volume e in effetti anche il concorrente sembra essersi ripreso dopo il grande e improvviso spavento. Purtroppo però Luciano ha sbagliato la risposta alla domanda e così è tornato a casa a mani vuote, un po’ frastornato, ma non prima di aver decantato qualche verso di una poesia.