ROMA – Il maestro Luca Laurenti intona una canzone che ha come ritornello “Ricordati che devi morire” e parte il siparietto tra Paolo Bonolis e il pubblico di Avanti un Altro.

Il presentatore accusa gli spettatori (scherzosamente, s’intende) di aver dedicato il coretto “Devi morire” (che viene ripetuto più volte nello stacchetto e rimanda a un famoso coro degli stadi italiani) proprio a lui, indicandolo con le dita. Ovviamente non è così ma Bonolis come al solito ha mostrato di avere la battuta pronta in ogni occasione.

Salvatore sbanca Avanti un Altro.

Salvatore, un finanziere romano aveva sbancato il giorno prima il programma di Canale 5 vincendo 140mila euro. E dopo la vittoria, in diretta, ha chiesto alla compagna di sposarlo.

Eppure Salvatore non era partito nel migliore dei modi. Anche se lui, fin dall’inizio, si era detto sicuro: “Tranquilli. Tanto vinco”. E così dopo aver pescato 40mila euro nella fase del “piticozzaro” Salvatore ha poi atteso, tranquillo, che gli avversari cadessero uno a uno.

Nella fase finale poi, quella delle domande di Bonolis, è stato un trionfo. E dopo aver risposto correttamente all’ultima domanda Salvatore, quasi incredulo, parlando con Bonolis ha voluto dedicare la vittoria alla compagna: “Me la voglio sposare”.

E in effetti Salvatore alla fine, spronato da Bonolis, si è inginocchiato per la dichiarazione ufficiale e formale in diretta. Fonte: Avanti un Altro. (Fonte Mediaset Play).