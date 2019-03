Avanti un altro, il siparietto di Francesco Palmieri conquista Paolo Bonolis

ROMA – Nella puntata di Avanti un altro andata in onda ieri, mercoledì 13 marzo su Canale 5, Francesco Palmieri ha avuto il compito di interpretare Joe di “Per un pugno di dollari”.

Per le domande sull’argomento, Paolo Bonolis ha infatti richiesto l’aiuto di tre persone dal pubblico. Il primo selezionato è stato proprio Palmieri, originario di Bitonto (Bari), che si è contraddistinto per la sua simpatia.

Avanti un altro va in onda ogni sera, alle 18:45, subito dopo Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso, su Canale 5. Il game show condotto da Paolo Bonolis e con la partecipazione del Maestro Luca Laurenti sta ottenendo un grandissimo successo di pubblico.

Ogni sera circa quattro milioni di telespettatori seguono il programma della rete ammiraglia Mediaset. Ricordiamo, però, che Avanti un altro a metaà aprile 2019 si fermerà per dare spazio ancora una volta a Caduta Libera di Gerry Scotti.

Avanti un altro, come partecipare al programma

Partecipare ad Avanti un altro è facilissimo. Per candidarsi come concorrente basta infatti scrivere un email ad avantiunaltro@sdl2005.it o lasciare un messaggio alla segreteria telefonica al numero 06 622 86 900. In alternativa è possibile anche compilare il form presente sul sito ufficiale Sdl 2005 Casting e Production. Ovviamente per partecipare al gioco è necessario aver compiuto 18 anni.

Ancora più facile è far parte del pubblico in studio. Infatti per prenotare il posto è necessario scrivere alla Sdl Tv il proprio nome, cognome, età, città e recapito telefonico. Qualora la prenotazione venisse confermata, il pubblico selezionato dovrà presentarsi agli studi televisivi presso il centro Titanus Elios a Roma.

Fonte: Mediaset Play