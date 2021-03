Awed chi è: Isola dei Famosi, età, Ludovica Bizzaglia, nome vero, vita privata, film, canale YouTube

Chi è Awed? Awed è uno dei naufraghi della nuova edizione de L’isola dei Famosi.

Awed, nome d’arte di Simone Paciello, è un noto youtuber e comico italiano ormai molto popolare che si è fatto conoscere attraverso i suoi video originali e divertenti pubblicati sui social. A oggi conta quasi due milioni di iscritti al suo canale YouTube e oltre 1,5 milioni di follower su Instagram.

Awed chi è: Isola dei Famosi, canale YouTube, video, primo video

Un canale, quello YouTube, aperto un po’ per caso. Come ha confessato lo stesso Awed in alcune interviste.

Il canale, infatti, Awed lo aprì on alcuni compagni di classe durante un’ora di supplenza di matematica. Il primo video caricato fu “interviste sulla fine del mondo”, il 21 dicembre del 2021. Nel video lui e i suoi amici andavano per le strade di Napoli per chiedere agli anziani come si stessero preparando all’ormai imminente fine del mondo.

Awed chi è: significato nome, vita privata, Ludovica Bizzaglia, cinema

Ma cosa significa il nome Awed? Lo ha raccontato lui stesso: “Il nome deriva dalla svogliatezza di cercarne uno fatto bene. Sulla tastiera, AWED non sono altro che quattro lettere molto vicine sulla tastiera […] Chi è svogliato, basta che scrive quattro lettere sulla tastiera ed escono i miei video”.

Prima di condurre insieme ad Annie Mazzola la prima edizione del Grande Fratello Vip Party su Mediaset Play, Awed ha partecipato insieme ad altri youtuber alla prima e alla seconda stagione di Social Face e ha avuto una parte nel film di Massimo Boldi Natale al Sud.

Awed, nato a Napoli il 12 luglio del 1996, è quindi del cancro.

Al momento Awed risulta single. In passato ha avuto una lunga storia d’amore con Ludovica Bizzaglia, attrice nel cast di ‘Un posto al Sole’ conosciuta a Roma in occasione delle registrazioni del film ‘Un Natale al Sud’. Nel curriculum di Awed c’è anche la scrittura di un libro, che si intitola Penso ma non Penso.