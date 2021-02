Benjamin Mascolo per anni ha fatto parte del duo “Benji & Fede“. Oggi si fa chiamare B3N e si è separato da Federico Rossi.

Oggi, sabato 27 febbraio, è ospite ad Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. L’artista è ospite per presentare il singolo “Finché Le Stelle Non Brillano” contenuto nell’album “California” pubblicato ieri 26 febbraio.

Benji e la relazione con Bella Thorne

Nel video del brano “Finché Le Stelle Non Brillano”, B3N appare in compagnia della fidanzata Bella Thorne a bordo di un auto per le vie di una città.

Benji, a proposito della separazione da Fede, ha recentemente raccontato che la loro separazione è stata amichevole.

L’anno scorso, i due avevano annunciato la separazione con tanto di concerto finale all’Arena di Verona, poi rimandato causa pandemia. Ed è uscito anche un libro che racconta la loro storia.

B3N, il suo nuovo nome d’arte, ha pubblicato il suo primo ep. Intanto di lui si discute per la relazione con Bella Thorne, attrice e cantante americana di cui, si dice che con molta probabilità presto sarà sua moglie.

Benji e la scelta di diventare solista

“California” è il primo di due ep separati che B3N lancerà sul mercato discografico. Il perché di questa scelta l’ha detta lui stesso al TgCom: “Quando ho scritto le canzoni e mi sono reso conto che la direzione di questi brani è diversa dagli altri sei ho deciso che volevo separarli”.

“Perché hanno due canoni di comunicazione diversi, due canoni estetici diversi. Sono davvero due mondi diversi che mi appartengono ma non potevano stare nello stesso contenitore”.

A proposito di “California” i cui testi sono molti autobiografici, B3N spiega:

“Questi pezzi rappresentano il mio lato più intimo. Mentre i prossimi incarneranno quello un po’ più rockeggiante e diverso”.