ROMA – A Balalaika Belen Rodriguez promette di spogliarsi…era una battuta, ma il pubblico (soprattutto quello dei social) l'ha presa in parola

Durante la trasmissione di Mediaset sui Mondiali in Russia 2018, si sono esibiti dei concorrenti che hanno provato numeri curiosi: tra loro un giapponese che si è spogliato al centro dello studio e ha retto una tazzina di caffè sulle parti intime.

Ilary Blasi ha riso come una matta: chi era in studio, a differenza dei telespettatori, ha potuto vedere lo spettacolino “non censurato”. A quel punto è intervenuta Belen che ha detto: “Se vince il concorrente giapponese faccio la stessa cosa, mi spoglio anche io”. Ma il pubblico l’ha presa in parola e ha fatto vincere proprio l’uomo nudo e la sua performance scabrosa. Naturalmente gli utenti social si sono scatenati con i commenti in diretta, invitando l’argentina a rispettare la promessa.

Belen è stata protagonista durante la trasmissione anche di un altro episodio che è stato molto commentato su internet: il mago Forrest l’ha presa di mira con una battuta a doppio senso (o a senso univoco), ironizzando sull’apertura della sua bocca.