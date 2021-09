Ballando con le Stelle 2021: concorrenti, quando inizia, giudici, opinionisti

La nuova edizione di Ballando con le Stelle andrà in onda a partire da sabato 16 ottobre. T, Sorrisi e Canzoni ha rivelato i primi nomi che parteciperanno al programma di Rai Uno condotto da Milly Carlucci.

“C’è un gruppo di cantanti e musicisti – si legge sul settimanale – da Al Bano a Morgan a Mietta, a cui si aggiungono la showgirl Sabrina Salerno, l’attrice Valeria Fabrizi, l’amatissima suor Costanza di Che Dio ci aiuti, il parrucchiere Federico Fashion Style e l’ex calciatore Fabio Galante”.

Ballando con le Stelle 2021, la giuria e gli opinionisti

Il settimanale ha poi confermato la giuria e i tre opinionisti di Ballando con le Stelle: “Confermata la giuria e la coppia di opinionisti Alberto Matano e Roberta Bruzzone, a cui si aggiunge Alessandra Mussolini”. In un’intervista rilasciata all’Ansa, la conduttrice del programma aveva dichiarato: “Confermatissima dalla presidentessa Carolyn Smith a Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni”.

Ballando con le Stelle 2021, ci sarà anche Andrea Iannone?

Nelle ultime ore poi è circolato anche il nome di Andrea Iannone. “Grande colpo in arrivo per Milly Carlucci ed il team di Ballando con le stelle – si legge sul sito specializzato TvBlog – Lo spettacolo di varietà della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo si è aggiudicato (per la verità le trattative sono ancora in corso) un personaggio molto forte per l’edizione 2021 in onda da sabato 16 ottobre in prima serata su Rai1. La celebrità in questione, anzi la star facendo riferimento al titolo del format, è il campione di motociclismo Andrea Iannone”.