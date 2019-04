ROMA – A “Ballando con le Stelle” la ballerina Alessandra Tripoli, complice un vestito un po’ troppo corto, resta in mutande in diretta.

“Questa esibizione – scherza Milly Carlucci – passerà agli annali. Le sarte fanno un grandissimo lavoro, ma questa volta il materiale ha ceduto sotto la foga della performance”. Fonte: Ballando con le Stelle.

Nunzia De Girolamo e l’sms di Matteo Salvini.

Intervistata dal “Messaggero”, la nuova ballerina di “Ballando con le Stelle” Nunzia De Girolamo svela che non ha lasciato per sempre la politica: “Qui sto soltanto facendo un’altra esperienza. Nell’ultimo anno ho scritto per due giornali, ho fatto l’opinionista con Massimo Giletti su La7e adesso ballo. Non ridevo così da dieci anni”.

E poi, dice nell’intervista a Il Messaggero, “per troppo tempo ho messo una maschera. Sensualità e femminilità, per esempio, le ho nascoste troppo a lungo”, “per fare politica mi ero un po’ troppo virilizzata”. Ora invece si sente “una mamma e una moglie” anche se non saprebbe dire che lavoro fa e non esclude “la possibilità di fare tv“. Però ammette, su Matteo Salvini: “Mi ha scritto un messaggio: La vita è una sola. Divertiti. L’ho ringraziato. Ho stima di lui”. Fonte: Il Messaggero.