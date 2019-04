ROMA – A “Ballando con le Stelle” arrivano Roby e Francesco Facchinetti. Riusciranno i due, padre e figlio, a conquistare i quattro giurati (Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Fabio Canino) del programma? Roby e Francesco Facchinetti intanto, raccontano i ben informati, sono già in sala prove.

Il sogno della Carlucci. Intervistata dal settimanale “Oggi”, Milly Carlucci ha confessato che a “Ballando con le Stelle” vorrebbe un giorno anche Fiorello: “Sogno impossibile, lo so, ma per Fiorello farei carte false. Lui è grandioso. Ha la natura del jazzista. Programma tutto in modo maniacale, poi va in scena e improvvisa. Prendetelo pure come un appello”.

Milly Carlucci ha poi fatto sapere che andrà in onda con un piede fratturato. “Precisamente una frattura del metatarso del quarto dito – ha spiegato la conduttrice – Ne avrò per sei settimane. Sto facendo ogni tipo di terapia, anche la magnoterapia per accorciare i tempi, ma le ossa ci mettono un certo tempo a saldarsi. Ma Ballando va avanti lo stesso”. Fonte: Ballando con le Stelle.