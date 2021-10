Ballando con le stelle, Arisa ha avuto un piccolo infortunio alla gamba sinistra che però non le impedirà di essere regolarmente in onda domani sera. La sera di ieri, giovedì 28 ottobre, la cantante si è mostrata sui social al letto con una vistosa fasciatura sul piede e la caviglia. Arisa non ha specificato cosa fosse accaduto: probabilmente, però, non si è fatta male durante le prove dato che la cantante in questi ultimi giorni è in Basilicata a trovare famiglia.

Arisa con piede e caviglia fasciati: “Comincio a diventare una vera ballerina”

“Comincio a diventare una vera ballerina” ha detto ai follower nelle storie Instagram. Il video è finito anche su YouTube. Arisa spiega: “Dicono che gli atleti sono pieni di infortuni e un vero atleta è sempre infortunato. Mi sento orgogliosa e soddisfatta di questa fasciatura home made, che ho fatto io con l’aiuto di mia cugina, che ringrazio, perché lei è un’ortopedica”.

La ballerina di quest’edizione l’ha poi buttata sull’ironia: “Avrei dovuto asciugarmi i capelli ma non l’ho fatto, quindi domani avrò anche la cervicale, quindi sarà più bellissimo di oggi. Mamma mia!”.

Arisa non salta la puntata

Nella giornata di oggi Arisa ha tranquillizzato i fan scrivendo sempre su Instagram: “Sono felicissima perché oggi mi sento meglio. Non vedo l’ora di entrare in sala per provare questa nuova coreografia, spero di riuscire ad impararla tutta e di farla bene in studio”.

Arisa ha aggiunto: “E’ molto difficile rispetto a quelle che sono le mie abitudini da ballerina. Vi ringrazio tantissimo per tutti i direct che mi avete scritto rispetto alla voglia di sapere delle mie condizioni di salute. Non vi preoccupate, io ho i poteri. Ce la metterò tutta comunque. Vi voglio tanto bene. Seguiteci, ma votate solo se vi piace”.

Non sarà al massimo delle sue potenzialità, ma Arisa non salterà la terza puntata di Ballando con le stelle. Sabato 30 ottobre la cantante scenderà quindi regolarmente sulla pista di Ballando con le stelle.