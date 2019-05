ROMA – Non è vero che Carolyn Smith è ricoverata da giorni in ospedale. A smentirlo è la stessa coreografa britannica e presidente di giuria a Ballando con le Stelle, che ancora una volta si è trovata a dover dare spiegazioni su Instagram sulle sue condizioni di salute. La ballerina, che sta combattendo anche contro un tumore al seno, nei giorni scorsi è stata colpita da una trombosi al braccio destro che l’ha costretta a recarsi d’urgenza alla clinica Pio XI. Era stata la stessa Smith ad informare i suoi numerosi fan sempre via social, al termine degli accertamenti clinici. Ma sui media la notizia si è presto gonfiata: c’era chi parlava di un malore in trasmissione, chi di una lunga degenza in ospedale.

In un nuovo video su Instagram, la giurata di Ballando ha quindi rassicurato tutti, ma appare visibilmente alterata: “Voglio precisare che io non sono in ospedale! Sono a casa mia che devo solo riposare. Si ho la trombosi al braccio destro e sto facendo le cure. Non sono stata male dopo Ballando con le Stelle, perché non eravamo in onda sabato sera ma ero presente al mio evento I Am a Woman Life a Roma, che è stato un successo enorme”.

La coreografa dunque spiega che sta seguendo tutte le cure prescritte e che si sta concedendo il giusto riposo per tornare in forma e riprendersi nel più breve tempo possibile. La vedremo quindi di nuovo in onda venerdì sera, sulla sedia di giurata, per la prima delle due semifinali del dancing show di Milly Carlucci. (Fonte: Instagram)