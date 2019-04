ROMA – Non ce l’hanno fatta Marzia Roncacci e Samuel Peron: sono loro i due eliminati di Ballando con le stelle. Nella puntata di sabato 27 aprile sono stati sconfitti dalla coppia formata da Manuela Arcuri e Luca Favilla.

L’attrice di Latina ha incassato il 63% dei voti, lasciando così alla giornalista la sola speranza di essere ripescata. Ma dovrà vedersela con gli altri eliminati: i gemelli Sampaio, Marco Leonardi e Antonio Razzi.

Alla fine la classifica di sabato 27 aprile è questa: al primo posto ex aequo per Angelo Russo e Anastasia Kuzmina e Dani Osvaldo e Veera Kinnunen; segue la coppia Ettore Bassi e Alessandra Tripoli; poi Enrico Lo Verso e Samanta Togni; quindi Lasse Matberg e Sara Di Vaira; sesto posto per Milena Vukotic e Simone Di Pasquale; settimo posto per Suor Cristina e Oradei Team; all’ottavo posto troviamo Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro. Chiudono la classifica Manuela Arcuri e Luca Favilla.

A modificare la classifica dei giurati Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni c’ha pensato il televoto, con la conseguente assegnazione dei tesoretti. Venti punti sono andati alla apprezzatissima Milena Vukotic, 15 a Ettore Bassi e 10 ad Angelo Russo, mentre il tesoretto del ballerino per una notte (Cochi e Renato) è stato assegnato a Raimondo Todaro e Nunzia De Girolamo. (Fonte: Ballando con le stelle)