Ballando con le stelle con Mancini e Vialli? Ecco il sogno di Milly Carlucci

Milly Carlucci sogna di portare Gianluca Vialli e Roberto Mancini sul palco di Ballando con le Stelle. Intervistata dall’agenzia Ansa, la Carlucci spiega le novità della prossima edizione del programma di Rai Uno. Edizione che inizierà il prossimo 16 ottobre. “Sarà straordinaria – dice – siamo tutti vaccinati, ma faremo per sicurezza tamponi a piovere”.

Ballando con le Stelle 2021, le novità

La giuria? “Confermatissima – risponde Milly – dalla presidentessa Carolyn Smith, a Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. Sono le persone che il pubblico ama odiare. Ma in verità è un gioco delle parti. Poi Paolo Belli, la sua band straordinaria”.

A bordo campo? “Roberta Bruzzone e Alberto Matano“. Ma in giuria popolare cambia qualcosa, si parla di Alessandra Mussolini che la scorsa edizione è stata concorrente? “Sarà capitanata da Rossella Erra, per Alessandra stiamo pensando a qualcosa per lei”. Non ci saranno le maestre Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi, entrambe in dolce attesa “confermo altri due nipotini di Ballando. Torna invece dopo la pausa maternità Alessandra Tripoli”. Avete perso anche Raimondo Todaro: “E’ già stato detto tutto”.

Ballando con le Stelle 2021, il sogno di Milly Carlucci

Carlucci conferma la presenza di Simone Di Pasquale, qualcuno lo dava in uscita. Sul cast Carlucci sottolinea: “I contratti sono tutti in via di definizione per molti mancano le firme quindi non posso dire nulla”. Si è parlato molto dei ballerini per una notte, è spuntato anche il nome Marcell Jacobs? “E’ impegnatissimo, magari! Lancio un appello a lui, ad Antonella Clerici”. Da lei sono passati in tanti a farle questo regalo, anche Siniša Mihajlovic e Massimiliano Allegri, perché non Josè Mourinho? “Se devo sognare, lancio un invito a Vialli e Mancini”.