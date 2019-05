Ballando con le Stelle, Del Piero incanta con un velocissimo quick step con Maria Ermachkova

ROMA – Show di Alessandro Del Piero a Ballando con le Stelle, programma televisivo che va in onda su Rai 1 ogni sabato in prima serata. L’ex calciatore della Juventus ha partecipato al programma in qualità di “ballerino per una notte”. L’ex bandiera bianconera è stato protagonista di un velocissimo quick step con Maria Ermachkova. Un ballo molto difficile dal punto di vista tecnico ma “Pinturicchio” se l’è cavata alla grande anche in pista.

Ballando con le Stelle, Alessandro Del Piero promosso a pieni voti.

Alessandro Del Piero è stato promosso con il massimo dei voti. Molti giurati vorrebbero vederlo come concorrente. Non è la prima volta che un esponente del mondo del calcio brilla in questa trasmissione. Quest’anno Osvaldo, ex calciatore tra le altre della Juventus, è uno dei favoriti per il successo finale.

I verdetti della puntata di ieri di Ballando con le Stelle. Accedono direttamente ai due giorni di semifinale, il 24 e 25 maggio, Milena Vukotic con Simone Di Pasquale, Angelo Russo con Anastasia Kuzmina, Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro, Dani Osvaldo e Veera Kinnunen, Lasse Matberg e Sara Di Vaira, Suor Cristina e il team di Stefano Orodei.

Gli spareggi. Enrico Lo Verso ha avuto la meglio dei gemelli Sampaio, tra due settimane invece ci sarà il verdetto della sfida tra Manuela Arcuri e Ettore Bassi.

Le semifinali verranno disputate venerdì 24 maggio e sabato 25 maggio perché sabato prossimo c’è l’Eurovision Song Contest. L’Italia verrà rappresentata da Mahmood, vincitore dell’ultima edizione del festival di Sanremo.