ROMA – Kevin e Jonathan Sampaio con Lucrezia Lando sono stati eliminati della seconda puntata, andata in onda ieri sera, sabato 6 aprile, di Ballando con le Stelle. Il terzetto è stato penalizzato dalla giuria e dal televoto. I gemelli Sampaio e Lucrezia hanno dovuto sfidare Marzia Roncacci e Samuel Peron, che si sono salvati col 55% delle preferenze.

La classifica stilata dai cinque giurati – Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni – che vedeva in testa Ettore Bassi e Alessandra Tripoli con Suor Cristina e Oradei Team, è cambiata grazie al televoto e all’assegnazione dei due tesoretti. Quello social, del valore di 10 punti, è stato vinto da Milena Vukotic e Simone Di Pasquale. Il tesoretto tradizionale, quello assegnato da Alberto Matano, dal valore di 47 punti (come il punteggio ottenuto dal ballerino per una notte Gabriel Batistuta), sul volere del giornalista è stato diviso in due parti: 24 punti sono andati a Enrico Lo Verso e Samanta Togni mentre 23 a Antonio Razzi e Ornella Boccafoschi.

Con l’aggiunta del televoto, due squadre si sono scontrate: da un lato i gemelli Sampaio con Lucrezia Lando e dall’altro Marzia Roncacci e Samuel Peron. La giornalista del Tg2 ha avuto la meglio con il 55% dei voti. (fonte RAI PLAY)