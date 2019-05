ROMA – Nella sesta puntata di Ballando con le Stelle eliminati Enrico Lo Verso con Samanta Togni e Manuela Arcuri con Luca Favilla, che possono comunque sperare nel ripescaggio della prossima settimana.

Allo spareggio finale era finiti Osvaldo con Veera Kinnunen, Lo Verso con Samanta Togni e Manuela Arcuri con Luca Favilla. Come detto, ad avere la peggio sono state le ultime due coppie, che hanno ottenuto rispettivamente il 27% e il 13% delle preferenze. Uno spareggio che ha creato polemica sui social network. Soprattutto perché Osvaldo è da sempre il favorito di questa edizione mentre Lo Verso ha ottenuto addirittura il primo posto nella classifica tecnica della serata. Ma i tesoretti e il televoto hanno minato il percorso dell’attore, che ha dovuto così abbandonare il programma.

La permanenza di Osvaldo a Ballando con le Stelle non è certa, anche se Ivan Zazzaroni lo considera un possibile vincitore di questa edizione: la settima puntata, quella che andrà in onda sabato 11 maggio, si aprirà con la sfida tra l’ex calciatore e Marzia Roncacci. La giornalista ha vinto la sfida delle staffette: ha avuto la meglio sugli altri eliminati Antonio Razzi, Marco Leonardi e i gemelli Sampaio e può ora tentare di rubare il posto ad una coppia ancora in gara. (fonte RAI PLAY)