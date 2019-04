ROMA – Elisa Isoardi ballerina per una notte a Ballando con le Stelle. La conduttrice della Prova del cuoco si sarebbe decisa ad accettare l’invito lanciatole da Milly Carlucci circa un mese fa. Ospite della trasmissione culinaria, la conduttrice del dancing show aveva infatti ricambiato l’accoglienza chiedendole di scendere in pista per una sera. E solo qualche giorno fa Elisa Isoardi ha deciso di accettare la sfida: lo ha fatto pubblicando su Instagram un video della recente visita del ballerino Samuel Peron alla Prova del Cuoco.

“Aiutooooooo! Ballo malissimo! – ha scritto la conduttrice – Ma ho accettato la sfida! Grazie #millicarlucci@ballandoconlestelle”. L’ex compagna di Matteo Salvini si è quindi esibita nel suo stesso studio, guidata dai passi di uno dei danzatori più amati dal pubblico di Ballando. Del resto Milly Carlucci l’aveva avvisata: “Elisa devo farti una proposta – le aveva detto – Potrei mandarti di tanto in tanto uno dei miei ballerini, qui in studio, e uno dei giudici. Il ballerino ti fa ballare, ti insegna, il giudice ti giudica. E piano piano ti prepariamo per fare la ballerina per una notte”.

Al momento non è chiaro in quale serata la bella Isoardi lascerà i suoi amati fornelli per fare il suo debutto in pista da ballo. Ma i fan attendono fiduciosi. (Fonte: Elisa Isoardi Instagram)