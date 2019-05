ROMA – Elisa Isoardi sarà ballerina per una notte domani sera, sabato 25 maggio, a Ballando con le Stelle. La conduttrice de La Prova del Cuoco, sarà l’ospite d’onore del dance show di Rai Uno, dove si cimenterà come danzatrice. E proprio sulla sua ospitata, Elisa, durante la puntata di oggi del suo cooking show, ha ironizzato affermando: “Ieri ho disertato, ma oggi andrò a fare le prove per Ballando!”. Il tutto è avvenuto in occasione dell’ospitata di Carolyn Smith e Raimondo Todaro.

Carolyn Smith ha consigliato ad Elisa Isoardi di andare presso una scuola di sensual dance: “Devi essere un po’ più donna, nel modo di comportarti, ma anche nel modo di muovere le mani e i piedi. Dopo aver finito Ballando, se vuoi vieni in una scuola di sensual dance, dove si diventa donna in tutti i termini e in tutte le posizioni!”. La risposta di una divertita Isoardi è stata: “Sai che questa mi è piaciuta? Perché io sono un po’ maschiaccio!”.

Ma chi sarà il compagno di ballo della conduttrice? Sembra difficile che sarà Todaro visto che fa coppia con Nunzia De Girolamo. Non resta che vedere la puntata per scoprirlo. (fonte LA PROVA DEL CUOCO)