Una finale burrascosa quella dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Elisa Isoardi e Raimondo Todaro non hanno gradito il quarto posto.

Tanto nervosismo per Elisa Isoardi e il ballerino Raimondo Todaro durante la finale di Ballando con le Stelle. La coppia arriva quarta e una volta ricevuta la medaglia durante la premiazione, lui non la indossa e la mette direttamente in tasca. Poi entrambi una volta usciti di scena le gettano per terra dietro le quinte.

Milly Carlucci li ha salutati elogiandoli: “Siete stati degli eroi, dei veri eroi, avete avuto mille difficoltà. Bravi! E naturalmente Elisa non potevi buttarti a ballare come una pazza con quella caviglia”. Isoardi visibilmente amareggiata ha risposto seccata: “Il nostro sacrificio non è stato compreso fino in fondo”.

Tra i due si vocifera di una storia d’amore ma niente è stato mai reso ufficiale. Ed è proprio questa presunta storia che è diventata altra fonte di polemiche. Raimondo Todaro ha infatti replicato alla presunta frecciatina di Paolo Conticini, che a Domenica In aveva parlato del suo percorso a Ballando con le Stelle “senza inventare nessuna storia d’amore”. Un riferimento a Raimondo Todaro e a Elisa Isoardi a Ballando con le Stelle? “Se non hai vinto non è colpa nostra”, è la risposta del ballerino.

La classifica finale di Ballando con le Stelle

Sono Gilles Rocca e Lucrezia Lando i vincitori dell’edizione 2020 di Ballando con le stelle. Paolo Conticini e Veera Kinnunen si sono classificati secondi, con Alessandra Mussolini e Samuel Peron in terza posizione. Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono arrivati quarti, seguiti da Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina, Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira, Tullio Solenghi e Maria Ermachkova. (Fonte Ballando con le Stelle).