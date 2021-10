Ballando con le stelle, Fabrizio Corona attacca Milly Carlucci per il non vaccino di Mietta: “Quanta ipocrisia” (foto Ansa)

Fabrizio Corona prende posizione a proposito del polverone scoppiato a Ballando con le Stelle a proposito della vicenda vaccini legata alla cantante Mietta concorrente nel programma. Le dichiarazioni di Milly Carlucci non hanno convinto l’ex re dei paparazzo che sui social ha scritto: “Quanta ipocrisia trasuda“. Nel post, il commento di Corona segue un articolo in cui vi sono riportate le parole di Milly Carlucci a proposito del non vaccino a cui Mietta non si è sottoposta per motivi di salute.

Fabrizio Corona contro Milly Carlucci: “Sui vaccini quanta ipocrisia”

ll motivo per cui Fabrizio Corona si è scagliato contro Milly Carlucci sono alcune parole della conduttrice di Ballando con le stelle relativamente alle vaccinazioni effettuate o meno dai protagonisti del programma e dai concorrenti in gara. “Per privacy non possiamo sapere chi è vaccinato e chi non lo è” ha commentato la conduttrice Rai scatendando la reazione di Corona.

La Carlucci si è espressa sulla questione relativa a Mietta. La concorrente a Ballando con le stelle e finita nel mirino delle critiche per non essersi vaccinata per motivi di salute. La cantante non si è detta contraria ai vaccini ed ha ribadito che in Italia c’è l’obbligo di Green pass e non di vaccino. Le sue parole non hanno però impedito che scoppiasse un caso.

Milly Carlucci ha definito Mietta in regola e si è detta molto rattristita da quanto accaduto poiché la cantante, per partecipare a Ballando con le stelle ha sempre mostrato il Green pass. Altra cosa che ha rattristato la conduttrice è il fatto che la cantante non aveva avvertito la sua famiglia sul suo stato vaccinale. Dopo le indiscrezioni, Mietta è stata costretta a farlo.

Fabrizio Corona se la prende anche con Selvaggia Lucarelli

Tornando a Corona, dopo la Carlucci, l’ex re dei paparazzi non ha risparmiato critiche anche a Selvaggia Lucarelli che fa parte della giuria del programma. La Lucarelli aveva chiesto: “Maykel e Mietta sono vaccinati?”. Mietta, in imbarazzo, aveva glissato. Il tema ovviamente aveva scatenato un ampio dibattito sui social portando l’hashtag #Mietta nei trend topic di twitter.

Nella controversia si era inserito anche il Codacons che aveva parlato di “gravissima violazione della privacy”. Ora anche Corona commenta la vicenda non risparmiando critiche alla Lucarelli.