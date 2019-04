Ballando con le stelle, domani arriva... Gabriel Omar Batistuta

ROMA – A “Ballando con le Stelle” domani sera, sabato 6 aprile, arriva Gabriel Omar Batistuta. L’ex attaccante di Fiorentina, Roma e Inter si cimenterà in un ballo insieme a sua moglie, Irina.

Intanto ieri, un’altra protagonista di “Ballando con le Stelle”, l’ex parlamentare Nunzia De Girolamo, intervistata dal settimanale “Oggi”, ha raccontato: “È una bella sfida, per purificarmi dopo dieci anni di stress emotivo. Sì, perché la politica, quando la fai con il cuore, quando ti addossi i problemi delle persone come fossero tuoi, è micidiale. E poi volevo mostrare l’altra Nunzia, quella che non si è vista mai”.

“Com’è l’altra Nunzia? Femminile, sexy, ironica. Una parte di me che ho dovuto nascondere perché in Italia se sei giovane, donna, graziosa, non sei credibile. Questo è un Paese per vecchi, dominato da una cultura maschilista. E allora devi sembrare più grande, essere sempre seria”.

Suo marito, Francesco Boccia, è geloso? “Macché, lui è british, si è fatto una grande risata. Quella gelosa sono io. Fosse stato il contrario, finiva con la strage degli innocenti (ride)”.

Chi teme di più tra gli altri concorrenti? “Suor Cristina. Sa già ballare e cantare, si vede. E poi le persone minute sono avvantaggiate nella danza. Io da piccola ho fatto danza classica, costretta da mia madre. Ma ho dovuto smettere perché ero troppo alta. Purtroppo la danza classica non c’entra niente con i balli che faremo in televisione, non è di grande aiuto”.