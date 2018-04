ROMA – Gessica Notaro, durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, ha raccontato di aver ricevuto minacce dagli stalker delle donne che sta cercando di aiutare ma lei, di sicuro, non vuole arrendersi e lo dice chiaro e tondo: “Ma non mi fermeranno mai. Devono ammazzarmi…”.

Nella clip andata in onda nell’ultima puntata, si vede come Gessica reagisca durante un allenamento: “Tu non hai idea del disagio che mi crea ascoltare questa canzone”, dice riferendosi a “Non mi avete fatto niente”, di Ermal Meta e Fabrizio Moro, “Perché non è vero che non mi hanno fatto niente. Mi sento dire di essere una vittima, ma mi hanno portata quasi alla morte. E mi sono risvegliata, e gli ho fatto un culo così”.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Poco dopo l’esibizione eccellente a Ballando con le Stelle (GUARDA IL VIDEO), parlando con la criminologa e psicologa Roberta Bruzzone, Gessica Notaro ha rivelato di essere ancora minacciata: “Ho messo a disposizione la mia umile esperienza per poter essere d’aiuto ad altre donne e gli stalker di queste persone mi hanno presa di mira. Non ho intenzione di fermarmi, per farlo devono ammazzarmi”.