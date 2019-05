ROMA – Domani, venerdì 24 e sabato 25 maggio andranno in onda le semifinali di “Ballando con le Stelle”. E ospite d’onore della puntata di domani sarà Massimo Giletti. Con il conduttore di “Non è l’Arena” ci sarà anche Francesca Piccinini.

Giletti, dunque, tornerà in Rai dopo lo stop dell’AD Rai Fabrizio Salini della scorsa settimana per la sua partecipazione a “Domenica in“.

Di certo Mara Venier non prenderà bene questa notizia. La partecipazione di Giletti a “Ballando con le Stelle” sembra però una compensazione per l’ospitata di Mara Venier ad Amici proprio in contemporanea con il programma di Milly Carlucci.

Sabato comunque altri ospiti arriveranno a “Ballando con le Stelle”: si tratta di Flavio Insinna, Nathalie Guetta, Nino Frassica ed Elisa Isoardi.

Fonte: TvBlog.