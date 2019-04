Ballando con le Stelle, infortunio per Nunzia de Girolamo

ROMA – Nunzia De Girolamo, ex parlamentare e ora concorrente di “Ballando con le Stelle”, si è fatta male durante le prove del programma. Lo ha detto la stessa De Girolamo in un video su Instagram: La vedo dura ballare. Come sto messa ora non posso neanche ridere. Ho assunto anche venti gocce di ‘Todarol’ ma il dolore non è passato”.

Nel video l’ex deputata di Forza Italia indossa un busto a causa della contusione della costola che si è provocata cadendo. “In una presa con Todaro sono caduta a faccia avanti, mi sono spaccata le labbra, ho una contusione alla costola e un edema muscolare, ci siamo contagiati con il malessere, è molto dura. Non è colpa sua, è mia perché mi volevo impegnare molto perché lui non stava bene, solo che non ho messo le mani avanti e sono andata faccia a terra”.