Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi balla da sola senza Todaro (e convince la giuria)

Ballando con le Stelle, seconda puntata: eliminati Barbara Bouchet e Stefano Oradei. Elisa Isoardi balla da sola.

Seconda puntata di Ballando con le Stelle. A conquistare la scena è stata Elisa Isoardi, che ha ballato da sola visto che Raimondo Todaro è in ospedale. Eliminata la coppia formata da Barbara Bouchet e Stefano Oradei.

Ballando con le Stelle: Elisa Isoardi balla da sola

Elisa Isoardi è stata costretta a ballare da sola, visto che il suo compagno di ballo Raimondo Todaro è in ospedale. Il ballerino si è operato di appendicite nei giorni scorsi. Alla fine dell’esibizione Todaro, in collegamento video, ha mandato un messaggio alla Isoardi: “Sei stata uno spettacolo. mi sono commosso”. Il giudice Carolyn Smith, però, ha sollevato un problema: “Se un partner della coppia non si presenta alla gara, in teoria non si vota. Ma tu sei stata bravissima”. Alla fine si vota. Elisa Isoardi conquista 42 punti.

Eliminati Barbara Bouchet e Stefano Oradei

A giocarsi lo spareggio sono stati: Barbara Bouchet e Stefano Oradei, Antonio Catalani e Tove Villfor. La votazione è avvenuta sui social. Ad avere la peggio sono stati Barbara Bouchet e Stefano Oradei. Sono loro la prima coppia eliminata. Per loro si è interrotta l’esperienza nel programma condotto da Milly Carlucci.

Classifica generale

1. Paolo Conticini e Veera Kinnunen

2. Elisa Isoardi e Raimondo Todaro

3. Vittoria Schisano e Marco De Angelis

4. Tullio Solenghi e Maria Ermachkova

5. Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann

6. Gilles Rocca e Lucrezia Lando

7. Lina Sastri e Simone Di Pasquale

8. Daniele Scardina e Anastaskia Kuzmina

9. Alessandra Mussoliniee Mykael Fonts

10. Barbara Bouchet e Stefano Oradei

11. Antonio Catalani e Tove Villfor

12. Ninetto Davoli e Ornella Boaccafoschi

13. Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira. (Fonte: RaiPlay)