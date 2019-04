ROMA – Ivan Zazzaroni, durante la seconda puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda ieri sera, 6 aprile, ha avuto da ridire sull’esibizione di Suor Cristina con il team Oradei. Il giornalista ha infatti asserito di trovare poco adatto al programma il tipo di esibizione che propone la suora in ogni puntata: “Suor Cristina è bravissima, però a me sembra di essere in un altro programma. Ha poco a che fare con Ballando con le stelle… mi sembra Sister Act in teatro”

“E’ una forma di arte e di danza, comunque” ha quindi chiarito la religiosa, ma Zazzaroni ha ribattuto asserendo: “Però questo programma nasce come gara di ballo televisiva. Siete in quattro, la prossima volta sarete in otto? Questa non è una gara di gruppo”. Subito dopo Ivan Zazzaroni ha aggiunto: “All’inizio ero un po’ perplesso ma ho pensato, come lo scorso anno, per ora è così, ma poi no…”.

Il giornalista è stato quindi interrotto da Fabio Canino, che ha chiesto alla suora se non le è consentito toccare Stefano Oradei. “Assolutamente non è questo il problema” è stata la risposta di Suor Cristina, che ha poi zittito tutti: “Scalpitate pure… ancora le sorprese sono tante!”. (fonte RAI PLAY)