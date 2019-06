ROMA – “Ho appena finito l’operazione, quindi sono nel letto dell’ospedale. Sono super felice per come sono uscito da Ballando. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno votato per me e per Sara. Spero che il ricovero possa terminare presto. Vi amo tutti”. Lasse Matberg, il campione “vichingo” di “Ballando con le Stelle” ha voluto rassicurare i fan con un video postato sui social. Video girato direttamente in ospedale e mandato in onda durante l’ultima puntata di “Storie Italiane”.

Dopo l’infortunio a “Ballando con le stelle” Lasse, infatti, si è dovuto sottoporre a un’operazione al gomito che fortunatamente è andata per il meglio. Nel video che ha inviato a “Storie italiane” per rassicurare i fan, il ‘vichingo’ ha dichiarato anche: “Sono super felice per come sono uscito da Ballando. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno votato per me e per Sara. Spero che il ricovero possa terminare presto. Vi amo tutti”. Ospite in studio c’è anche Sara Di Vaira, sua compagna sulla pista da ballo, che ha raccontato: “Si è rotto il tendine del bicipite. È stato operato ieri mattina. L’operazione è andata bene, si prevedeva l’uscita oggi e invece uscirà domani”.

Fonte: Storie Italiane.