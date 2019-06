ROMA – Durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, che ha visto trionfare la coppia formata da Lasse Matberg e Sara Di Vaira, è scoppiata una lite furibonda tra il giurato Fabio Canino e la concorrente Nunzia De Girolamo. Scontro che è terminato con una minaccia di querela da parte del giurato nei confronti dell’allieva di Raimondo Todaro.

Fabio Canino, dopo la perfomance della ex politica, ha chiesto spiegazioni circa i presunti like che la De Girolamo avrebbe messo ad alcuni hater. Stando a quanto trapelato nei giorni che precedevano la finalissima, Nunzia De Girolamo avrebbe messo il famoso “mi piace” ad alcuni commenti su Instagram, dove si incitava all’odio nei confronti dei giurati del programma Rai condotto da Milly Carlucci. Un comportamento che non è piaciuto a Fabio Canino.

“Ti sei divertita così tanto che hai messo like a chi ci insultava”, ha sottolineato Fabio Canino durante la finale di Ballando con le Stelle. Nunzia De Girolamo ha replicato ribadendo il suo impegno a favore di tante battaglie, compresa quella per i diritti gay. A quel punto è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli: “Ma cosa c’entra con questo?” ha chiesto a Nunzia. Quest’ultima non ha fornito spiegazioni ma ha tirato una frecciatina che ha peggiorato la situazione: “Io non sono come qualcuno che mette video osé e insulta le foto dei bambini”.

Parole che hanno fatto infuriare ancora di più Fabio Canino. “Ma come ti permetti? Io ti querelo”, ha minacciato il giudice. “Non ho fatto nomi ma parlo di qualcuno della giuria”, ha ribattuto Nunzia De Girolamo, che è stata poi fermata dalla padrona di casa Milly Carlucci. Un finale di fuoco per l’undicesima edizione di Ballando con le Stelle. (fonte BALLANDO CON LE STELLE)