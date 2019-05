ROMA – Luca Favilla, il maestro di Manuela Arcuri a “Ballando con le Stelle”, si è fatto male.

A darne notizia è stata la stessa Manuela Arcuri con un video girato direttamente dalla sala prove e mandato in onda a “Storie Italiane” di Eleonora Daniele. La Arcuri nel video è apparsa visibilmente preoccupata per l’infortunio di Favilla. La Arcuri, d’altronde, si dovrà giocare il posto con uno spareggio con Ettore Bassi.

“Sono in un momento difficile – ha spiegato la Arcuri – Già la sfida è dura, mi ha sfidata Ettore Bassi. In più il mio ballerino si è fatto male alle gambe, non gli rispondo i muscoli delle gambe e ora sta facendo fisioterapia”.

“Mi dispiace per Luca – continua – perché gli voglio bene, ma non possiamo prepararci per la prossima puntata, dobbiamo preparare sei balli, perché ci sono due puntate”.

“Cosa è successo? Il medico gli ha dato due mesi di riposo. Adesso fa tanta fisioterapia, è stato fermo per tre giorni e prossimamente riprenderemo. E speriamo di montare uno spareggio difficile”. Fonte: Storie Italiane.