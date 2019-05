ROMA – La scelta fatta da Ettore Bassi nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle fa discutere. L’attore ha deciso di sfidare la collega Manuela Arcuri allo spareggio finale. L’attrice, ospite a Vieni da me per parlare della sua partecipazione allo show, ha però dichiarato di esserci rimasta molto male dalla scelta di Bassi, per il loro trascorso professionale.

“Ha fatto tutto un discorso che sembrava andare da tutt’altra parte“, ha esordito Manuela Arcuri. “Sembrava che non scegliesse me. Poi ha fatto il mio nome. Ma va bene così, è una sfida e si va avanti“. La concorrente di Ballando è stata poi incalzata dalla padrona di casa, Caterina Balivo, e lì ha rivelato i suoi veri sentimenti: “Ci sono rimasta male, perché abbiamo lavorato insieme per due anni. Mi vuole cacciare, no abbracciare come ha detto in puntata. Ci siamo visti ma non ci siamo detti nulla. Rispetto la sua scelta, avrà le sue motivazioni. Ma questo non toglie che ci sono rimasta male. Noi saremo ancora più forti“, ha concluso.

Con Manuela Arcuri c’era anche Luca Favilla, ex di Amici. Il ballerino è stato spesso criticato dalla giuria di Ballando insieme alla sua compagna: “Quest’anno danno opinioni personali e sparano a zero“, ha commentato. (fonte VIENI DA ME)