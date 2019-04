Ballando con le Stelle, Mara Venier e quella frase su Osvaldo: "E' un..."

ROMA – Mara Venier sale sul palco di “Ballando con le Stelle” e resta affascinata dall’ex calciatore di Juventus e Roma, Pablo Daniel Osvaldo: “Cosa ne penso di lui? All’inizio pensavo fosse il marito di Orietta Berti. Poi l’ho visto… È una botta di vita. Ma non può venire a fare un balletto con me?”.

Il regolamento però rema contro Mara Venier. Il regolamento di “Ballando con le Stelle”, infatti, non permette alla Mara nazionale di poter ballare con un concorrente. Maledetta burocrazia. Mara Venier comunque, nel dubbio, decide di invitare Osvaldo a “Domenica In”. Chissà se l’attaccante, anzi ex attaccante, accetterà l’invito. Fonte: Ballando con le Stelle.

Nunzia De Girolamo e l’sms di Matteo Salvini.

Intervistata dal “Messaggero”, la nuova ballerina di “Ballando con le Stelle” Nunzia De Girolamo svela che non ha lasciato per sempre la politica: “Qui sto soltanto facendo un’altra esperienza. Nell’ultimo anno ho scritto per due giornali, ho fatto l’opinionista con Massimo Giletti su La7e adesso ballo. Non ridevo così da dieci anni”.

E poi, dice nell’intervista a Il Messaggero, “per troppo tempo ho messo una maschera. Sensualità e femminilità, per esempio, le ho nascoste troppo a lungo”, “per fare politica mi ero un po’ troppo virilizzata”. Ora invece si sente “una mamma e una moglie” anche se non saprebbe dire che lavoro fa e non esclude “la possibilità di fare tv“. Però ammette, su Matteo Salvini: “Mi ha scritto un messaggio: La vita è una sola. Divertiti. L’ho ringraziato. Ho stima di lui”. Fonte: Il Messaggero.