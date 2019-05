ROMA – Finale con bacio a Ballando con le Stelle. Protagonista lo youtuber Marco Leonardi che si è pubblicamente dichiarato alla sua insegnante di ballo Mia Gabusi. E’ successo nella puntata di sabato 11 maggio, dedicata ai ripescaggi. Marco e Mia hanno tentato di ritornare in gara dopo l’eliminazione di qualche settimana fa. E lo youtuber non ha resistito alla tentazione di confessare a tutti l’intenso feeling che si è venuto a creare con la sua insegnante.

“Voglio molto bene a Mia. È nata un’intesa. Mi dispiacerebbe non vederla più”, ha detto il 17enne. Poi il colpo di scena al termine della esibizione: Marco l’ha baciata in diretta tv. Un gesto inaspettato per la Gabusi, che si è subito tirata indietro, imbarazzata.

Alla fine però neanche un bacio galeotto è bastato a salvarli. Nello spareggio contro Samanta Togni e Enrico Lo Verso la giovanissima coppia ha ottenuto il favore della giuria per tre a due. Ma la giuria popolare ha ribaltato il risultato: 57% a 43%. La coppia è stata ufficialmente eliminata dalla gara. (Fonte: Ballando con le Stelle)