ROMA – Tra i concorrenti in gara a Ballando con le Stelle, quest’anno c’è anche il famosissimo youtuber Marco Leonardi. Il giovane ragazzo di Catania ha raccontato un momento particolarmente triste della sua infanzia. Di recente, il giovane youtuber di 17 anni ha raccontato un momento particolarmente difficile della sua infanzia: l’arresto del padre, Francesco Leonardi. L’uomo è stato condotto in carcere durante un blitz nell’aprile del 2013 e poi condannato a otto anni per associazione mafiosa nell’ambito dell’operazione Fiori Bianchi.

“Mio padre è stato arrestato mentre dormivo. Ancora oggi ho difficoltà a dormire. Dopo quel giorno – rivela tra le lacrime il giovane – mia madre non ha più voluto festeggiare il Natale o altre feste”. Il padre è stato condannato a 8 anni di carcere per associazione mafiosa”.

Marco Leonardi è diventato famoso grazie alla condivisione dei video sulla famosa piattaforma Youtube. Nonostante la sua giovane età, il ragazzo è seguitissimo sui social, dove condivide con i fan i momenti più importati della sua vita e della sua carriera. Oggi l’attività di youtuber gli permette di mantenere tutta la famiglia e di girare l’Italia per fare i suoi eventi in locali, centri commerciali e piazze. È stato ospite anche a X Factor. (fonte RAI PLAY)