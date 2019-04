ROMA – A Ballando Con Le Stelle, il dance show condotto da Milly Carlucci, potrebbe partecipare Maria De Filippi attraverso un collegamento dallo studio di Amici. Non è stato diffuso il giorno esatto del collegamento previsto: che sia proprio stasera, sabato 6 aprile?

Una delle novità certe della puntata di oggi, la seconda, è che conosceremo il nome del primo eliminato del dance show. Inoltre sappiamo già il nome del secondo “Ballerino Per Una Notte”: si tratta di Gabriel Omar Batistuta, ex calciatore di Fiorentina, Roma e Inter. Il bomber argentino si esibirà con sua moglie Irina e dopo la sua esibizione verrà sottoposto al giudizio della giuria.

Milly Carlucci, in questa edizione sta puntando molto sugli sportivi. Tra i 13 concorrenti di quest’anno, ci sono infatti Osvaldo, ex calciatore dell’Inter e della Roma, il pilota paraplegico Nicola Dutto che è stato “Ballerino Per Una Notte” durante la prima puntata ed ora l’arrivo della coppia Batistuta-Irina.