ROMA – Marzia Roncacci, giornalista del Tg2, è tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle, il dance show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Nella seconda puntata andata in onda il 6 aprile, poco prima di esibirsi, ha pubblicato un video su Instagram in cui ha voluto dedicare la sua performance a “tutte le donne che vivono l’emancipazione femminile senza perdere la loro femminilità” raccontando delle difficoltà che ha dovuto affrontare quando a 21 anni è diventata mamma. “Studiavo all’università e mi occupavo di mio figlio, mi davo molto da fare eppure mio marito era geloso di tutto. Questo mi ha creato tanti problemi”.

Fino ad oggi della vita privata di Marzia Roncacci si conosceva ben poco. Della giornalista si sa solo che si è avvicinata al mondo del giornalismo dopo le lauree in Geografia e in Lettere e Filosofia. Ha iniziato a lavorare in radio per poi passare alla televisione, dove da venti anni è nella redazione del Tg2. La Roncacci inoltre ha vinto nel 2009 il premio Media Price, mentre nel 2010 il premio Comunicazione e Salute. Nel 2013 si è aggiudicata il premio Personalità Europea e nel 2014 il Premio Donne della comunicazione. (fonte INSTAGRAM)