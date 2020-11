Maykel Fonts salta la finale: il ballerino in coppia con Alessandra Mussolini positivo al Covid. Sarà sostituito da Samuel Peron.

E’ arrivata la conferma da parte di Milly Carlucci: essendo risultato positivo, Maykel Fonts dovrà rinunciare alla finale di Ballando con le Stelle. “Siamo alle prove di Ballando con le Stelle, tutti hanno provato salvo Alessandra Mussolini e Maykel Fonts. La notizia è già trapelata, purtroppo ve la devo confermare: Maykel è positivo“ ha detto Milly Carlucci parlando su Instagram.

Stando alle parole della conduttrice, che ha condiviso un breve video su Instagram per aggiornare tutti i telespettatori, il ballerino avrebbe iniziato ad accusare i primi sintomi la scorsa domenica, poche ore dopo l’ultima puntata di Ballando. I primi due tamponi effettuati sono risultati negativi, ma il terzo ha rivelato la sua positività. Una positività che lo lascia fuori dalla finalissima in programma sabato sera.

Alessandra Mussolini, partner di ballo del ballerino, è risultata negativa ai primi test. “Le abbiamo fatto più tamponi e fino all’ultimo di oggi lei è negativa. Però chiaramente rientrerà in teatro quando questo sarà nell’assoluta sicurezza per tutti gli altri” ha spiegato la Carlucci.

Samuel Peron al posto di Maykel Fonts

Nel caso in cui la Mussolini risultasse negativa anche ai successivi controlli, ballerà con Samuel Peron. “Samuel è diventato il nostro santo protettore perché, se lui all’inizio è stato colui che ha dato origine a tutti i problemi, poi ci ha aiutato tanto, con Vittoria e con me quando sono stata ballerina per una notte. Adesso si è reso disponibile a fare disputare ad Alessandra questa finale. Certo che il tempo è pochissimo: c’è oggi, domani mattina e domani pomeriggio per mettersi in pari e imparare tutte le coreografie. Non è difficile per Samuel imparare tutte le coreografie, ma per Alessandra adattarsi a un’altra figura è complicato. Ci proviamo fino in fondo“ ha concluso la conduttrice. (fonte INSTAGRAM)