Ballando con le Stelle, Benedetta Mazza tra Stefano Sala e... Osvaldo

ROMA – Riscoppia la passione tra Dani Osvaldo (in queste settimane a “Ballando con le Stelle“) e Benedetta Mazza?

Archiviato il “Grande Fratello Vip” e la relazione con Stefano Sala, conosciuto proprio durante il reality, la Mazza su Instagram continua a pubblicare delle stories su Osvaldo. E ora il settimanale Spy sostiene che i due sono pronti a ricominciare. “In un post recente ha scritto che sono solo amici, visto che in molti hanno pensato a un ritorno di fiamma. In realtà, i due si sono rivisti in gran segreto a Roma e una cosa è certa: la passione li lega ancora”.

Ma qualcuno sospetta: non è che la Mazza vuole solo far ingelosire Sala? Lo stesso Sala che ora è tornato, felice e contento, o almeno così sembra, con la ex Dasha Dereviankina.