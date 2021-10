Ballando con le stelle, Mietta: “Ho il Green pass ma non sono vaccinata per problemi di salute”

Ballando con le Stelle, arriva il chiarimento di Mietta. La cantante non ha partecipato alla puntata di sabato 23 ottobre. Mietta è in gara e non ha partecipato dopo essere risultata positiva al Covid. Su Instagram ha deciso di rispondere a Selvaggia Lucarelli che le chiedeva se fosse vaccinata.

Mietta risponde alla Lucarelli: “Ho il Green pass ma non sono vaccinata per motivi di salute”

La risposta di Mietta non si è fatta attendere e su Instagram ha scritto: “Ho lavorato regolarmente perché facendo una serie di tamponi ho ottenuto il Green pass, ma non sono vaccinata. Non sono contraria al vaccino, ma per ora non ho potuto farlo per motivi di salute” ha spiegato Mietta.

“Sono profondamente dispiaciuta per quanto accaduto ieri sera e mi trovo costretta a chiarire bene la situazione venendo meno a quello spirito di riservatezza che mi contraddistingue da sempre. Grande dispiacere per non aver potuto partecipare alla puntata di ieri sera di Ballando con le Stelle a causa della positività al covid che mi è stata riscontrata, ancor più dispiacere per l’attacco a cui sono stata sottoposta e che mi costringe a chiarire alcune cose che dovevano rimanere nella mia sfera privata”.

Mietta: “Agirò in ogni sede per tutelare la mia dignità e mi aspetto delle scuse”

Mietta ha voluto comunque ringraziare Milly Carlucci e tutta la famiglia di Ballando con le stelle per la solidarietà ricevuta: “Non vedo l’ora di tornare in pista per tornare a divertirmi col mio amico Maykel Fonts”. La cantante tarantina ha poi concluso: “Resta inteso che agirò in ogni sede a tutela della mia dignità e che mi aspetto delle scuse da chi mi ha messo inopinatamente alla gogna”.