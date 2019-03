ROMA – C’è anche Milena Vukotic, la mitica Pina moglie del ragionier Fantozzi, nel cast di Ballando con le Stelle. A svelarlo è stata la stessa Milly Carlucci che ospite a La Vita in Diretta ha presentato altri due concorrenti del suo fortunato dance show del sabato sera.

La Vukotic a 83 anni scenderà in pista guidata dai passi dello scapolo d’oro di Ballando, Simone Di Pasquale. A La Vita in Diretta Milly Carlucci ha presentato anche Lasse Matberg, ufficiale della Royal Norwegian Navy e sex symbol di Instagram soprannominato “il vichingo del web”, che ha sorpreso la conduttrice Francesca Fialdini con il tipico saluto norvegese: prendendola in braccio.

“Cercavo sul web personaggi particolari – ha raccontato la Carlucci – e sono stata colpita da questo personaggio che è una web star, modello, poi giro e scopro tenente della Reale Marina norvegese, con quei capelli, nonché rappresentante della Reale Marina a Bruxelles alla Nato. Lui è un ufficiale istruttore di reclute. Ho detto mamma mia che cosa divertente, che bella storia”.

Lasse Matberg e la Vukotic, si aggiungono alla lista di concorrenti ufficializzati in queste ore. Ecco l’elenco completo: Manuela Arcuri, Antonio Razzi, Nunzia De Girolamo, Angelo Russo (l’agente Catarella del commissario Montalbano), Ettore Bassi, Suor Cristina, Dani Osvaldo, Enrico Lo Verso, i gemelli della passerella Kevin e Jonathan Sampaio e la web star Marco Leonardi.

Fonte: La Vita in Diretta