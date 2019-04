ROMA – Milly Carlucci, la conduttrice di “Ballando con le stelle”, si è infortunata. A comunicarlo è lei stessa sul sul profilo Instagram:

“Sono stata latitante un po’ nei giorni scorsi perché c’è un problema, che è questo!”. La Carlucci rivela di essersi fratturata il piede, nello specifico il metatarso del quarto dito: “Purtroppo frattura del piede, del metatarso del quarto dito. E quindi frattura completa… ne avrò per sei settimane”.

“Quindi che dobbiamo fare? – continua – Si va avanti con una gamba sola e zoppicando con l’altra”. Fonte: Instagram.

Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi accetta la sfida: “Aiuto! Ballo malissimo”

Elisa Isoardi ballerina per una notte a Ballando con le Stelle. La conduttrice della Prova del cuoco si sarebbe decisa ad accettare l’invito lanciatole da Milly Carlucci circa un mese fa. Ospite della trasmissione culinaria, la conduttrice del dancing show aveva infatti ricambiato l’accoglienza chiedendole di scendere in pista per una sera. E solo qualche giorno fa Elisa Isoardi ha deciso di accettare la sfida: lo ha fatto pubblicando su Instagram un video della recente visita del ballerino Samuel Peron alla Prova del Cuoco.