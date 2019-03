ROMA – Milly Carlucci ha aperto con un momento di grande commozione la prima puntata di Ballando con le stelle del 2019 in onda il 30 marzo. La conduttrice ha voluto ricordare tra le lacrime Sandro Mayer, dando un saluto affettuoso alla sua famiglia.

La Carlucci da vera padrona di casa ha dato il via alla nuova edizione con voce commossa per l’amico Mayer: “Purtroppo quest’anno non abbiamo con noi una persona che ci ha accompagnato per tanti anni. Vorrei dedicare un saluto affettuoso alla sua famiglia”.

La conduttrice ha po aggiunto, non riuscendo a controllare l’emozione: “Voglio dire che, un po’ come si fa con i grandi calciatori, noi ritiriamo la maglietta, idealmente ritiriamo il microfono. Quest’anno non avremo questo ruolo”. Poi con la voce rotta dalle lacrime ha dato la linea alla pubblicità per riprendersi. (Ballando con le stelle)