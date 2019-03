Milly Carlucci invita Maria De Filippi a Ballando con le stelle

ROMA – Il prossimo 30 marzo inizierà la nuova edizione di Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci. Per questa edizione tra gli ospiti potrebbe essercene uno speciale: Maria De Filippi. Una sorta di gemellaggio tra Amici e Ballando proposto dalla Carlucci, che vorrebbe Maria ballerina per una sera.

L’invito al programma era stato consegnato da Carlo Conti durante il Tale e quale show proprio alla regina di Canale 5, ma la De Filippi ha poi commentato: “Non è mai seguita una telefonata”. La Carlucci alla vigilia del debutto ha così ribadito che l’invito alla collega Maria era reale “L’invito era molto serio, telefonerò a Maria e i miei autori chiameranno i suoi. Siamo in contemporanea ma si può fare anche un collegamento in diretta, lo potremmo utilizzare a beneficio di tutti e due i programmi”.

L’idea della conduttrice è quella di un collegamento per creare “un’ondata emotiva, così che il giorno dopo si parli del programma”. Per questa edizione la Carlucci infatti è pronta a stupire e tra i concorrenti ci sarà anche Suor Cristina, che si esibirà in tonaca e con un team di ballerini. La conduttrice ha commentato: “Nella società di oggi che urla al successo istantaneo e alle vie facili per ottenerlo continua Milly volevo portare la scelta che nasce da esigenze spirituali, dove non c’è remunerazione, non c’è successo”.

Tra le novità del programma proprio la categoria di “Ballerino per una notte”, a cui la De Filippi è stata invitata. Per la prima puntata del 30 marzo a scendere in pista sarà Nicola Dutto, il primo motociclista professionista paraplegico al mondo. In sella alla sua moto è riuscito a compiere un’impresa storica: correre il rally più importante al mondo, la mitica Dakar. Questa volta la sua sfida sarà preparare in poche ore una coreografia da eseguire durante la diretta del programma. La sua esibizione verrà valutata dalla giuria presente in studio e il punteggio ottenuto servirà a migliorare la classifica di una delle coppie in gara.

Tra gli altri concorrenti in gara ci sono gli attori Manuela Arcuri, Milena Vukotic, Ettore Bassi e Enrico Lo Verso, l’ex calciatore Dani Osvaldo, la giornalista Marzia Roncacci, i gemelli Sampaio, modelli, un tenente della Marina norvegese conosciuto come il vichingo, lo youtuber Marco Leonardi e gli ex politici Nunzia de Girolamo e Antonio Razzi. Come opinionista è stata invece confermata Roberta Bruzzone, la nota criminologa che di settimana in settimana svelerà qualche curiosità sulle personalità dei nuovi concorrenti. (Agi)