ROMA – Un’indiscrezione che sta già facendo il giro del web. La nuova stagione di Ballando con le Stelle è prevista per sabato 9 marzo, ma la data non è ancora considerata definitiva, visto che proprio Milly Carlucci non avrebbe intenzione di rischiare contro C’è posta per te di Maria De Filippi su Canale 5.

Secondo un’indiscrezione, la Carlucci avrebbe chiesto alla Rai di far slittare di due settimane la partenza dello show di Rai Uno. Milly Carlucci soffrirebbe la concorrenza della grande firma della De Filippi. Secondo Giuseppe Candela, firma di Dagospia, la conduttrice avrebbe chiesto alla Rai di far slittare di due settimane la partenza di Ballando con le stelle (prevista il 9 marzo) “per evitare la sfida con il temibile C’è posta per te e confrontarsi con Amici, meno visto dal pubblico over”.

Pare però che dall’azienda sia arrivata una risposta negativa: volente o nolente, la conduttrice dovrà vedersela con la concorrenza per almeno due puntate.

Inoltre lo show potrebbe vedere la partecipazione di Nancy Brilli. L’attrice romana, 54 anni, lontana da qualche tempo dal grande schermo, sarebbe in trattative con i piani alti di viale Mazzini. A riportare la notizia è Dagospia. Nancy Brilli qualche tempo fa aveva detto no a “Tale e Quale Show” di Carlo Conti.