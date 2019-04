ROMA – Nunzia De Girolamo, ex deputata di Forza Italia, è scesa in pista nella prima puntata di Ballando con le stelle, il programma in onda il sabato sera su Rai1. La politica si è esibita in un charleston con Raimondo Todaro sulle note di “Mi sento bene” di Arisa.

In tuta da motociclista e anfibi, la De Girolamo è apparsa a suo agio nel ruolo e ha convinto la giuria che ha assegnato un voto alto. Anche Carolyn Smith, la coreografa e ballerina britannica, da anni presidente di giuria, ha apprezzato la coreografia. (fonte: Rai Play)