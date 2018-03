ROMA – Subito un risvolto hot nelle prima puntata della 13esima edizione di Ballando con le Stelle. Un ballo che alla fine frutta la bellezza di 34 punti, di cui sono stati protagonisti Sara Di Vaira e Massimiliano Morra. Al via la nuova stagione, condotta come sempre in studio da Milly Carlucci affiancata da Paolo Belli. Su Rai 1 la conduttrice ha voluto dedicare tutta l’edizione a Bibi Ballandi, il “papà” della trasmissione scomparso recentemente. Tante le novità di quest’anno, come Robozao, il robot che balla la salsa, con la curiosità della prima coppia di ballerini dello stesso sesso (Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro).

LE COPPIE IN GARA

Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro

Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale

Gessica Notaro e Stefano Oradei

Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina

Stefania Rocca e Marcello Nunzio

Eleonora Giorgi e Samuel Peron

Amedeo Minghi e Samanta Togni

Cesare Bocci e Alessandra Tripoli

Don Diamont e Hanna Karttunen

Massimiliano Morra e Sara Di Vaira

Akash e Veera Kinnunen

Giaro Giarratana e Lucrezia Lando

Cristina e Luca Favilla

LA GIURIA

Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. In studio anche Sandro Mayer e Roberta Bruzzone.