Ballando con le Stelle, Suor Cristina e il malore prima di entrare in scena

ROMA – A “Ballando con le Stelle” Suor Cristina balla anche con la febbre.

“Stamattina – racconta Fabio Canino – è venuta in radio da me, ma poco prima di entrare in scena stava per svenire”. Suor Cristina in studio poi racconta di aver avuto la febbre alta:” Avevo 38 di febbre fino a poco fa…”.

Malgrado la febbre Suor Cristina è riuscita ad animare il sabato sera dei telespettatori, scatenandosi in uno sfrenato boogie, eseguito in coppia con il partner di ballo Stefano Oradei.

“Finalmente – dice Selvaggia Lucarelli al termine dell’esibizione – abbiamo visto un progresso e voi due siete puri e non c’è nulla di ambiguo nel vostro ballo. Cristina è la concorrente che più tiene testa alla giuria, pretende molto da se stessa”. Fonte: Ballando con le Stelle.