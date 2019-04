Ballando con le Stelle, Suor Cristina salta la puntata di sabato

ROMA – Sabato, non un sabato qualunque ma il sabato di Pasqua, Suor Cristina non ci sarà per la puntata di “Ballando con le Stelle”.

La suora più famosa d’Italia – tra i favoriti di questa edizione – non scenderà in pista il sabato di Pasqua, ma verrà comunque votata, come fa sapere il settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni”.

La sua esibizione è già stata registrata e verrà mandata in onda durante la puntata, dunque è come se fosse presente. Suor Cristina, fanno sapere, sarà in ritiro spirituale fino al giorno di Pasquetta, poi potrà tornare in sala prove per la registrazione della terza puntata del programma di “Rai Uno” condotto da Milly Carlucci. Fonte: Ballando con le Stelle.