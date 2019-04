ROMA – Raimondo Todaro balla nonostante un infortunio e la sua esibizione a Ballando con le Stelle insieme a Nunzia De Girolamo viene applaudita dalla critica.

E’ l’ex parlamentare a spiegare ai giudici e al pubblico cosa affligge il suo compagno: “Ha un edema e quasi uno strappo muscolare. Dovresti stare un po’ fermo”. Nonostante questo Nunzia si è rifiutata di ballare con qualcun altro e, pur di confermare la presenza con Raimondo, ha accettato di modificare alcuni passi per permettersi di esibirsi sul palco dello show condotto da Milly Carlucci su Rai Uno.

La risposta di Todaro: “Per ballare mi bastano una gamba, un braccio e mezza schiena. Ma Platinette e Ciacci erano delle piume, in confronto a te”. La De Girolamo per tutta la settimana si è occupata e preoccupata per la salute di Raimondo, accompagnandolo a fare tutti gli accertamenti del caso.

Alla fine l’esibizione (una bachata) è andata bene e il giudice Fabio Canino, nel tentativo di fare un complimento, ha fatto invece una gaffe: “Mi è sembrato quasi che lei ballasse”. Dopo i fischi del pubblico, Canino è stato costretto a correggere: “Volevo dire che ha ballato”.

Carolyn Smith si è complimentata con la De Girolamo per l’esibizione: “Tanti professionisti non fanno la figura che hai fatto tu. Veramente brava”. (Fonte RaiPlay).